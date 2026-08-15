Week van Lezen en Schrijven in Meierijstad

In Meierijstad vindt van 8 tot en met 15 september de Week van Lezen en Schrijven plaats. Deze week staat in het teken van het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Voor ruim 8.800 inwoners in de gemeente zijn deze zaken niet vanzelfsprekend. Met activiteiten en hulp wordt aangetoond dat leren altijd mogelijk is.

Gevonden voor jou

De Week van Lezen en Schrijven biedt allerlei activiteiten om inwoners te inspireren en te ondersteunen. Zo wordt op maandag 7 september het Groot Meierijstad Taaldictee georganiseerd in de kiosk van het Julianapark in Veghel. Teams uit de gemeente strijden hier tegen elkaar in een taalwedstrijd vol humor en uitdagende vragen. De winnaar mag zich Taalheld van Meierijstad noemen.

Daarnaast geeft journalist Rineke van Houten op donderdag 10 september een gratis lezing in de bibliotheek van Veghel. Tijdens deze bijeenkomst gaat zij in op het belang van leesvaardigheid en wat het betekent om moeite te hebben met lezen. Belangstellenden dienen vooraf een plekje te reserveren bij de bibliotheek.

Bijzondere ervaring

Op 14 en 15 september kunnen inwoners deelnemen aan de Ervaringsbeleving. Hierbij stappen zij voor even in de schoenen van iemand voor wie taal of internet een uitdaging is. De exacte locatie wordt nog bekendgemaakt, maar de inloop is vrij toegankelijk.

Voor wie zelf aan de slag wil, is er vanaf september de nieuwe Digi-Wegwijzer beschikbaar. Deze gids toont waar inwoners in Meierijstad terechtkunnen om hun digitale vaardigheden te verbeteren. De gids is gratis op te halen bij de bibliotheek, het gemeentehuis of Sociaal Werk Meierijstad.

Ondersteuning door de gemeente

Meierijstad zet zich op verschillende manieren in om basisvaardigheden toegankelijker te maken. Zo heeft de gemeentelijke website een digitale leeshulp genaamd Tolkie, die teksten eenvoudiger maakt door ze samen te vatten, uit te leggen of voor te lezen. Daarnaast leest een testpanel van inwoners met ervaring met taalproblemen mee om gemeentelijke communicatie te verbeteren.

Ook krijgen medewerkers van de gemeente speciale trainingen om mensen met moeite met lezen, schrijven of digitale vaardigheden sneller te herkennen en te helpen. Zo hoopt Meierijstad dat iedereen mee kan doen.