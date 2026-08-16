Laatste traditionele Sint Rochusprocessie in Deursen

De traditionele Sint Rochusprocessie in Deursen is zondag voor het laatst gehouden. Het eeuwenoude ritueel, dat ooit pelgrims uit heel Nederland trok, dreigt te verdwijnen door de verkoop van de Vincentiuskerk. Bewoners hopen dat de processie behouden kan blijven.

Gevonden voor jou

De Sint Rochusprocessie is jarenlang een belangrijk onderdeel geweest van de dorpscultuur in Deursen-Dennenburg. Het ritueel, dat teruggaat tot de middeleeuwen, startte altijd met een mis in de Vincentiuskerk en ging daarna via een korte route naar de Rochuskapel. Onder begeleiding van muziekvereniging DEDICO en met bloemenmeisjes en vaandeldragers werd het religieuze feest gevierd.

Vroeger trok de processie pelgrims uit heel Nederland, maar door ontkerkelijking en veranderende tijden is het feest steeds kleinschaliger geworden. De kerk, die de centrale plek vormt voor het ritueel, staat nu te koop. Door hoge onderhouds- en energiekosten zijn bisdommen en parochies genoodzaakt om kerken en andere gebouwen af te stoten.

Historische betekenis

Sint Rochus werd van oudsher aangeroepen tegen besmettelijke ziektes zoals de pest. Voor de komst van moderne medicijnen bood de heilige hoop aan mensen. In Zuid-Nederland zijn nog enkele Rochusheiligdommen te vinden, maar de processies en bedevaarten zijn vrijwel overal verdwenen. Deursen hield als enige plaats in Nederland vast aan de traditie.

De processie kende door de jaren heen vele veranderingen. Zo werd het oorspronkelijke processiepark in Dennenburg in de jaren zeventig verkocht als bouwgrond. Toch werd het ritueel in 2005 opnieuw in ere hersteld, zij het in een vereenvoudigde vorm. Tegenwoordig draait het vooral om verbinding tussen dorpsbewoners, met vrijwilligers die samen zorgen voor een bijzondere dag.

Toekomst onzeker

Deze zondag was de Vincentiuskerk helemaal gevuld met bezoekers die de laatste traditionele processie wilden meemaken. Na de mis liepen zij onder een stralende zon naar de Rochuskapel. De dag werd afgesloten met koffie en zelfgebakken appeltaart in de kerk. Hoewel de religieuze betekenis op de achtergrond is geraakt, blijft het voor de bewoners een belangrijk onderdeel van hun dorpsidentiteit.

Wat de verkoop van de kerk betekent voor de toekomst van de Rochusprocessie is nog niet duidelijk. Veel dorpsbewoners hopen dat het ritueel, ondanks de veranderingen, een manier vindt om voort te bestaan. Het zou volgens hen zonde zijn om opnieuw een stukje Nederlandse cultuur te verliezen.