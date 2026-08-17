Militaire oefening in Meierijstad op 1 en 2 september

Op 1 en 2 september vindt een militaire oefening plaats in Meierijstad. De oefening, georganiseerd door Defensie, is bedoeld voor de opleiding en training van militairen.

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De oefening omvat het gebruik van drones op Vliegbasis Volkel en zal plaatsvinden binnen een straal van tien kilometer rond de basis. Het doel is om militairen praktische ervaring en training te bieden.

De gemeente Meierijstad heeft laten weten dat de militaire activiteit mogelijk merkbaar is in de omgeving. Omwonenden kunnen bijvoorbeeld drones waarnemen of lichte geluidsoverlast ervaren.

Geen actie vereist

Defensie heeft aangegeven dat de oefeningen strikt volgens hun protocollen verlopen. Voor klachten of schade kunnen betrokkenen de website van Defensie raadplegen, waar meer informatie beschikbaar is over meldingen en claims.

De oefening maakt deel uit van een reeks activiteiten die Defensie organiseert om de paraatheid van militairen te waarborgen. Vliegbasis Volkel speelt hierin een belangrijke rol.