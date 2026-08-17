Boomkwekerij gepland aan Krekelberg in Gassel

Er is een vergunningsaanvraag ingediend om een boomkwekerij te realiseren aan de Krekelberg 16 in Gassel. De aanvraag is op 12 augustus ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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Het gaat om een aanvraag voor het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn om de boomkwekerij aan te leggen. De locatie is Krekelberg 16, 5438NJ Gassel. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00005371.

De gemeente hanteert een standaard termijn van acht weken om de aanvraag te beoordelen. Deze termijn kan met maximaal zes weken worden verlengd. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt.