Vergunningsaanvraag voor reclamebord bij De Beijerd en 't Riet afgewezen

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunningsaanvraag voor het tijdelijk plaatsen van een reclamebord bij bedrijvenpark De Beijerd en 't Riet buiten behandeling gesteld. Het besluit is genomen op 12 augustus 2026.

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De aanvraag betrof het plaatsen van een tijdelijk reclamebord bij bedrijvenpark De Beijerd en 't Riet. Het project viel onder een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het besluit, met zaaknummer Z2025-00009196, werd genomen door het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente heeft geen verdere details gegeven over de reden van het buiten behandeling stellen van de aanvraag. Het besluit is definitief, maar belanghebbenden hebben tot en met 23 september 2026 de mogelijkheid om bezwaar te maken.