Leegstandvergunning aangevraagd voor Burgtstraat 20 in Boekel

Voor een pand aan de Burgtstraat 20 in Boekel is een leegstandvergunning aangevraagd. Het gaat om een aanvraag op basis van artikel 15, eerste lid onder c van de Leegstandwet.

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De aanvraag is ingediend op 12 augustus 2026. Het betreft een vergunning voor activiteiten die onder de Leegstandwet vallen. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt; dat is pas mogelijk zodra de vergunning is verleend.

Het pand aan de Burgtstraat in Boekel heeft postcode 5427AJ en is geregistreerd onder nummer 715508. Voor meer informatie over bekendmakingen kun je terecht op de website van de overheid.