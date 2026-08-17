Evenementenvergunning aangevraagd voor Dimitri K in Breda

Er is een vergunning aangevraagd voor een evenement in Breda op 28 november. Het indoor evenement vindt plaats aan de Bavelseparklaan en duurt van één uur ’s middags tot middernacht.

Gevonden voor jou

Op 29 juli is een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het evenement ‘Dimitri K’. Het indoor evenement staat gepland aan de Bavelseparklaan in Breda en duurt op zaterdag 28 november van dertien uur tot drie minuten voor middernacht.

De aanvraag is nog in behandeling. De plannen zijn niet openbaar en er is nog geen besluit genomen over de vergunning.