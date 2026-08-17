Tijdelijk kunstwerk 'Le Cri (on egg)' blijft staan op Markt in Eindhoven

Het kunstwerk 'Le Cri (on egg)' op de Markt in Eindhoven blijft tijdelijk staan tussen twee evenementen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 13 augustus 2026 ingediend.

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Op de Markt in Eindhoven wordt het tijdelijke kunstwerk 'Le Cri (on egg)' in stand gehouden in de periode tussen twee al vergunde evenementen. Hiervoor is op 13 augustus een aanvraag ingediend bij de gemeente.

Het kunstwerk staat op het adres Markt 5611EB in Eindhoven. De aanvraag ligt niet ter inzage en er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt. Het gaat om een tijdelijke vergunning om het kunstwerk te behouden.