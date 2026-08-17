Elf nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft besloten elf nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen. Deze plekken komen bij verschillende straten in de stad en zijn bedoeld voor specifieke aanvragers die aan de voorwaarden voldoen.

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De nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen worden gerealiseerd op locaties zoals het Aletta Jacobsplein en de Benoitstraat. Ook andere straten, waaronder de Dadelstraat en de Dinantlaan, krijgen dergelijke plekken. Het gaat om parkeerplaatsen op kenteken, speciaal bedoeld voor mensen met een handicap die hierom hebben gevraagd.

Volgens de gemeente is het belangrijk dat deze bewoners hun auto dichtbij huis kunnen parkeren. Dit voorkomt dat zij in hun mobiliteit worden beperkt. De plaatsen worden gemarkeerd met een kruismarkering op het wegdek en een verkeersbord (E6). De politie heeft het plan goedgekeurd.

Het besluit is genomen op 13 augustus 2026 door burgemeester en wethouders van Eindhoven. De straten waar de parkeerplaatsen komen, vallen onder het beheer van de gemeente.