Vergunning voor open container op Heezerweg in Eindhoven verleend

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een open container bij een woning aan de Heezerweg.

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Het gaat om een aanvraag voor gebruik van openbare ruimte bij Heezerweg 65, waarvoor het besluit op 13 augustus is verzonden. De container zal worden geplaatst bij één woning.

Belanghebbenden hebben nog zes weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen deze beslissing. Het besluit blijft echter geldig, tenzij een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant.