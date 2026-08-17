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Vergunningsaanvraag voor 7 seniorenwoningen in Eindhoven
Vandaag om 09:33
Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van zeven seniorenwoningen aan Perceel Aanschot 80 in Eindhoven. De aanvraag is op 13 augustus 2026 ontvangen en wordt nu behandeld.
De vergunningsaanvraag betreft het bouwen van zeven woningen speciaal voor senioren op een perceel aan de Aanschot 80 in Eindhoven. Het proces is nog in een vroeg stadium, omdat de aanvraag op 13 augustus is binnengekomen.
Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze plannen.
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