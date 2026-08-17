Vergunningsaanvraag voor airco's in Eindhoven

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van twee airco’s met buitenunits aan de Graskers in Eindhoven.

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Op 13 augustus 2026 is een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van twee airco’s en bijbehorende buitenunits bij een woning aan de Graskers 25 in Eindhoven. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007842.

De vergunningaanvraag is momenteel ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.