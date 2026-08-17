Verlenging vergunning voor kantoorunits aan Boschdijk in Eindhoven

De vergunning voor de bouw van kantoorunits aan de Boschdijk in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-000607. De verlenging is alleen bedoeld als kennisgeving.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het realiseren van kantoorunits op Boschdijk 740, postcode 5624CL in Eindhoven. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder de ruimtelijke regels.

De verlenging van de vergunning is puur ter informatie en kan niet worden ingezien. Er is ook nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.