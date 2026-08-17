Vergunning aangevraagd voor studentenborrel in Karrenstraat

In de Karrenstraat is een vergunning aangevraagd voor een introductieborrel voor studenten. Het evenement vindt plaats op 3 september en omvat onder meer een podium, tappunten en een geluidsinstallatie.

Gevonden voor jou

Op 3 september staat een studentenintroductieborrel gepland in de Karrenstraat. Voor dit evenement is een vergunning aangevraagd, waarbij onder andere een podium, tappunten en een geluidsinstallatie worden gebruikt.

De aanvraag is gedaan op basis van artikel 4:9 van de Algemene plaatselijke verordening. Het is een evenement dat vooral bedoeld is om nieuwe studenten te verwelkomen en kennis te laten maken met elkaar.