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Vergunning aangevraagd voor SJHP Festival in Den Bosch
Vandaag om 09:35
Voor het SJHP Festival op 20 september 2026 in Den Bosch is een vergunning aangevraagd. Het evenement zal plaatsvinden voor Van Broeckhovenlaan 4a.
Het SJHP Festival wil gebruikmaken van enkele luchtkussens, partytenten en een geluidsinstallatie. De aanvraag is ingediend op basis van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening.
Het festival wordt georganiseerd in Den Bosch, en de vergunning is specifiek aangevraagd voor de locatie aan de Van Broeckhovenlaan. De aanvraag valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid.
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