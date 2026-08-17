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Alcoholvrije horecazaak Simitella vraagt vergunning aan in Den Bosch
Vandaag om 09:35
Horeca-inrichting Simitella heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente Den Bosch. De zaak aan de Leeghwaterlaan 97 wil alcoholvrij blijven en voldoet hiermee aan de Horecaverordening.
De exploitatievergunning is verplicht voor alcoholvrije horecazaken volgens de Horecaverordening Den Bosch 2017. Met deze vergunning kunnen mogelijke verstoringen van het woon- en leefklimaat beter worden beheerst.
Simitella B.V. is verantwoordelijk voor de aanvraag. De horecazaak is gevestigd aan de Leeghwaterlaan 97. Voor de gemeente is dit een stap om controle te houden op het functioneren van dergelijke inrichtingen.
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