PSV Vrouwen wint op de valreep van PEC Zwolle

PSV Vrouwen heeft zondagavond in Zwolle de eerste competitiewedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Lang leek de ploeg niet te kunnen scoren, maar in de slotminuten viel het kwartje alsnog. Een eigen doelpunt van PEC Zwolle en een treffer van Julia Hickelsberger zorgden voor een 0-2 overwinning.

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Trainer Kasper Kurland moest flink sleutelen aan zijn opstelling door afwezigheid van enkele basisspeelsters. Vooral in de aanval liep het stroef, waardoor PSV in de eerste helft nauwelijks kansen creëerde. PEC Zwolle wist enkele gevaarlijke momenten te produceren, maar ook bij hen bleef het bij een dreiging. Het spelbeeld was daarmee een stuk minder overtuigend dan in eerdere wedstrijden, zoals de Supercup-winst tegen FC Twente en de zeges in de Champions League-voorronde.

In de rust greep Kurland in. Princess Marfo, net terug van de Africa Cup, maakte haar debuut voor PSV en kwam samen met Maud Rutgers, een zomeraanwinst van PEC Zwolle, binnen de lijnen. Beide invalsters zorgden voor meer dynamiek, maar grote kansen bleven uit. In de laatste tien minuten kwam PSV echter dichterbij het doel van PEC en zette het flink druk rond de zestienmeterlijn.

Slotminuten beslissend

In de 90e minuut brak Rosalie Renfurm door en gaf een pass die leidde tot een eigen doelpunt van PEC Zwolle: 0-1. Kort daarna, in de 93e minuut, besliste Julia Hickelsberger de wedstrijd definitief met een doelpunt, waardoor PSV met een 0-2 zege naar huis ging.

Aan het einde van de wedstrijd was er een bijzonder moment voor de zeventienjarige Aleysha Selderbeek. Zij maakte haar officiële debuut voor PSV en mocht nog enkele minuten meespelen.

Volgende week zaterdag staat de tweede competitiewedstrijd op het programma. PSV Vrouwen neemt het dan in Eindhoven op tegen FC Utrecht.