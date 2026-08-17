Nokverhoging en dakkapel gepland in Eersel

In Eersel is een vergunning aangevraagd voor een nokverhoging en dakkapel aan een woning. De gemeente neemt hierover binnen acht weken een besluit.

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De gemeente Eersel heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan Postakkers 13, waar de eigenaar een nokverhoging wil realiseren en een dakkapel aan de voorzijde wil plaatsen.

De aanvraag is ingediend op 11 augustus 2026. Binnen acht weken wordt waarschijnlijk een besluit genomen. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente hierover een nieuw bericht. Op dit moment ligt de aanvraag niet ter inzage.