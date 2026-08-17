Bouwkraan mag twee dagen staan in Eersel

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een bouwkraan aan de Lindehof.

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De bouwkraan mag twee dagen worden geplaatst aan de Lindehof in Eersel. De vergunning is op 13 augustus 2026 verleend door de gemeente en valt onder de zogenaamde APV-Bijzondere wet. Dit betekent dat er tijdelijk iets kan veranderen in de directe omgeving van het adres.

De aanvraag heeft als kenmerk 07708490. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente. Voor praktische vragen over vergunningen is de gemeente telefonisch bereikbaar op werkdagen van half negen tot half één.