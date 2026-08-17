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Beslistermijn verlengd voor woningverbouwing in Veghel
Vandaag om 09:53
De gemeente Meierijstad heeft de termijn voor een vergunningsaanvraag voor een woningverbouwing in Veghel met zes weken verlengd.
Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer OW-2026-3060. De vergunning betreft het verbouwen van een woning aan de Kesselakker 10 in Veghel.
De verlenging betekent dat de gemeente meer tijd neemt om de aanvraag te beoordelen. Reageren op deze verlenging is niet mogelijk. Dat kan pas wanneer er een ontwerpbesluit wordt gemaakt of een definitief besluit is genomen.
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