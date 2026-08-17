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Mobiel puinbreken gemeld aan de Kennedylaan in Veghel
Vandaag om 09:53
In Veghel is een melding gedaan voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval. Het gaat om een activiteit op Kennedylaan 24, die op 16 juli 2026 is ontvangen door de gemeente Meierijstad.
De melding betreft het mobiel breken van bouw- en slooppuin. Bij mobiel puinbreken wordt afval direct op locatie fijngemaakt, zodat het hergebruikt kan worden. Het adres van de activiteit is Kennedylaan 24 in Veghel.
Deze melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026071602421 en zaaknummer Z/511103. Omdat het een melding is volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), kan hiertegen geen bezwaar worden gemaakt.
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