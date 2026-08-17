Vergunning voor jubileum VV Zigo in Tilburg verleend

De burgemeester van Tilburg heeft een evenementenvergunning verleend voor het 90-jarig jubileum van voetbalvereniging VV Zigo. Het evenement vindt plaats op 5 en 6 september 2026 aan de Jac. van Vollenhovenstraat.

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Het 90-jarig jubileum van VV Zigo mag plaatsvinden op zaterdag 5 september van negen uur ’s ochtends tot één uur ’s nachts en op zondag 6 september van tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. De locatie is Jac. van Vollenhovenstraat 304 in Tilburg.

De vergunning staat ook toe dat de opbouw van het evenement gebeurt op 2, 3 en 4 september, telkens tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds. De afbouw is gepland op 7 september binnen dezelfde tijden.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007148.