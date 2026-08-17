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Kamerverhuurvergunning aangevraagd voor Beethovenlaan in Tilburg
Vandaag om 09:56
Op de Beethovenlaan in Tilburg is een vergunning aangevraagd voor kamerverhuur. De gemeente verwacht op 5 oktober een besluit te nemen over de aanvraag.
De gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor een kamerverhuurvergunning op Beethovenlaan 289. Deze vergunning, officieel een Woonruimte omzettingsvergunning, is op 10 augustus 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00010360.
Het besluit over de aanvraag wordt waarschijnlijk op 5 oktober 2026 genomen. Wanneer de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht met meer informatie.
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