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Kamerverhuurvergunning aangevraagd voor Beethovenlaan in Tilburg

Vandaag om 09:56

Op de Beethovenlaan in Tilburg is een vergunning aangevraagd voor kamerverhuur. De gemeente verwacht op 5 oktober een besluit te nemen over de aanvraag.

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De gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor een kamerverhuurvergunning op Beethovenlaan 289. Deze vergunning, officieel een Woonruimte omzettingsvergunning, is op 10 augustus 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00010360.

Het besluit over de aanvraag wordt waarschijnlijk op 5 oktober 2026 genomen. Wanneer de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht met meer informatie.

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