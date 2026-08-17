Opslag oud papier speeltuin Geenhoven mogelijk legaal

Er is een vergunning aangevraagd voor het legaliseren van opslag en inzameling van oud papier bij speeltuin Geenhoven in Valkenswaard.

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De gemeente Valkenswaard heeft op 13 augustus 2026 een aanvraag ontvangen om opslag en inzameling van oud papier bij speeltuin Geenhoven aan Hoppenbrouwers 15 te legaliseren. Het verzoek is ingediend onder zaaknummer 512548.

De aanvraag heeft betrekking op handelen in strijd met de regels voor ruimtelijke ordening. Het gaat om een kennisgeving van ontvangst van de aanvraag, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen en er geen formele reacties mogelijk zijn.