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Boomkap van drie coniferen aangevraagd in Valkenswaard
Vandaag om 09:56
Er is een aanvraag ingediend om drie coniferen te kappen aan de Amundsenstraat in Valkenswaard. Dit is geregistreerd onder zaaknummer 512597.
Op 13 augustus heeft de gemeente Valkenswaard een aanvraag ontvangen om drie coniferen te kappen op de locatie nabij Amundsenstraat 5. De aanvraag valt onder het onderdeel 'vellen van houtopstanden'.
Het gaat om een melding van ontvangst. Er kan niet formeel op worden gereageerd en de plannen zijn niet in te zien.
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