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Vergunningsaanvraag voor pizzaoven in Valkenswaard

Vandaag om 09:56

In Valkenswaard is een aanvraag gedaan voor een rookgasafvoer bij een pizzaoven.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op 12 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op Frans van Beststraat 11. Het gaat om het installeren van een rookgasafvoer voor een pizzaoven.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 512399 en valt onder het onderdeel ‘Bouwen’. Het betreft een kennisgeving van ontvangst, de plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op gereageerd worden.

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