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Vergunningsaanvraag huisartsenpraktijk Zeeland ingetrokken
Vandaag om 10:06
De aanvraag voor een tijdelijke uitbreiding van de huisartsenpraktijk in Zeeland is ingetrokken. Het ging om het plaatsen van een unit voor maximaal vier jaar.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning op Puttelaar 2b in Zeeland, ingediend op 9 juni 2026, is ingetrokken. Het betrof een tijdelijke uitbreiding van de huisartsenpraktijk met een extra unit voor een periode van 48 maanden.
De zaak stond geregistreerd onder zaaknummer 48088-2026. Het plan was onderdeel van het omgevingsplan voor deze locatie.
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