Vergunningsaanvraag huisartsenpraktijk Zeeland ingetrokken

De aanvraag voor een tijdelijke uitbreiding van de huisartsenpraktijk in Zeeland is ingetrokken. Het ging om het plaatsen van een unit voor maximaal vier jaar.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning op Puttelaar 2b in Zeeland, ingediend op 9 juni 2026, is ingetrokken. Het betrof een tijdelijke uitbreiding van de huisartsenpraktijk met een extra unit voor een periode van 48 maanden.

De zaak stond geregistreerd onder zaaknummer 48088-2026. Het plan was onderdeel van het omgevingsplan voor deze locatie.