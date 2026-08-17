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Melding graven in bodem bij Kasteellaan Waalwijk
Vandaag om 10:16
Bij Kasteellaan in Waalwijk is een melding gedaan voor het graven in de bodem met meer dan 25 kubieke meter grond van een kwaliteit boven de interventiewaarde.
De melding op Kasteellaan 2 in Waalwijk betreft het graven van meer dan 25 kubieke meter grond, waarvan de kwaliteit boven de interventiewaarde ligt. Dit betekent dat de bodem een vervuilingsniveau heeft dat kan zorgen voor risico's voor het milieu of de gezondheid.
De melding is afgehandeld op 13 augustus 2026. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. Het zaaknummer dat hieraan gekoppeld is, is Z2026-00020475.
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