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Aanvraag voor woningen in Tilburg ingetrokken
Vandaag om 09:19
De aanvraag voor de bouw van vier woningen aan de Lourdesstraat in Tilburg is ingetrokken. Hiermee heeft de gemeente de behandeling van de vergunning stopgezet.
Op 11 juni 2026 ontving de gemeente Tilburg een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van vier grondgebonden woningen op het adres Lourdesstraat 5. De aanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007441.
De behandeling van de aanvraag is beëindigd omdat deze door de aanvrager is ingetrokken. Het project zal daardoor niet worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk gepland.
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