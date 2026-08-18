Draaimolen Festival krijgt vergunning voor MOB-complex in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het Draaimolen Festival. Het evenement vindt plaats bij het MOB-complex aan de IJpelareweg.

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De gemeente Tilburg heeft besloten om een vergunning te verlenen voor het Draaimolen Festival 2026. Het evenement wordt gehouden bij het MOB-complex, op perceel sectie F nummer 5321 aan de IJpelareweg. De vergunning maakt het mogelijk om tijdelijk af te wijken van de regels in het huidige omgevingsplan.

Dit type vergunning, ook wel een BOPA genoemd (Buitenplanse OmgevingsPlan Activiteit), wordt toegekend omdat de activiteit niet past binnen de bestaande regels van het omgevingsplan. De gemeente zal deze afwijking op een later moment verwerken in het plan. Het besluit werd genomen op basis van een aanvraag die op 9 juni 2026 werd ingediend.