Draaimolen Festival mag doorgaan op MOB-complex in Tilburg

De burgemeester van Tilburg heeft een vergunning verleend voor het Draaimolen Festival. Het evenement vindt plaats op 4 en 5 september 2026 op het MOB-complex aan de IJpelaereweg.

Gevonden voor jou

Het Draaimolen Festival krijgt groen licht van de gemeente Tilburg. De burgemeester heeft de aanvraag voor een evenementenvergunning goedgekeurd. Het festival wordt gehouden op het MOB-complex, gelegen aan de IJpelaereweg 55.

De eerste dag van het evenement begint op 4 september om twaalf uur 's middags en eindigt op 5 september om één uur 's nachts. De tweede dag volgt dezelfde tijdsindeling, van 5 september twaalf uur 's middags tot 6 september één uur 's nachts. Voorbereidingen starten al vanaf 12 augustus, en de afbouw loopt door tot en met 18 september. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tussen zeven uur 's ochtends en tien uur 's avonds, afhankelijk van de zonsondergang.

Het festival is een van de grotere evenementen die Tilburg deze zomer op de agenda heeft staan.