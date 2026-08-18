Tijdelijk bedrijfsgebouw met cleanroom gepland in Veldhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijk bedrijfsgebouw in Veldhoven. Het gaat om een pand met cleanroom en installatieruimte aan De Run 6300. De aanvraag is ingediend op 14 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven heeft op 14 augustus een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft de bouw van een tijdelijk bedrijfsgebouw, inclusief een cleanroom en een ruimte voor installaties, op de locatie De Run 6300.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01412. Het document ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk, pas na een besluit over de aanvraag wordt dat mogelijk.