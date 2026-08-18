Springstoffenvergunningen verlengd in Baarle-Hertog

In Baarle-Hertog zijn twee aanvragen gedaan voor verlenging van springstoffenvergunningen. Het gaat om locaties aan de Molenstraat en de Kapelstraat.

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Op 10 augustus 2026 zijn twee aanvragen ingediend voor het verlengen van vergunningen die het gebruik van springstoffen toestaan. De aanvragen hebben betrekking op adressen aan de Molenstraat 45 en Kapelstraat 11-13 in Baarle-Hertog.

Deze vergunningen zijn noodzakelijk voor het veilig opslaan en gebruiken van springstoffen. Het gaat om een verlenging van bestaande toestemmingen die eerder al waren verleend. Baarle-Hertog zet hiermee een stap in het voortzetten van gecontroleerde activiteiten die met springstoffen te maken hebben.