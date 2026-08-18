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Beslistermijn verlengd voor reclameborden op rotonde in Gilze
Vandaag om 09:34
De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor reclameborden op een rotonde in Gilze met zes weken verlengd.
Op 13 augustus 2026 hebben burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen besloten om de termijn voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning te verlengen. Het gaat om het plaatsen van reclameborden op de rotonde bij de Nerhovensestraat en Klein Zwitserland in Gilze. De verlenging bedraagt zes weken.
Volgens de gemeente kunnen er geen bezwaarschriften of zienswijzen worden ingediend tegen deze verlenging. Voor vragen over de aanvraag kan contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum van de gemeente.
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