Evenement Happy Days in Breda krijgt vergunning

Het evenement Happy Days mag doorgaan in Breda. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de feestdagen van 19 tot en met 23 augustus.

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Happy Days vindt plaats aan de Liniestraat 31 in Breda en duurt van woensdagavond half negen tot zondagavond twintig voor tien. De vergunning is afgegeven door de gemeente Breda en geldt voor deze volledige periode.

Het evenement krijgt hiermee officieel toestemming om door te gaan. Informatie over vergunningen, zoals het kenmerk Z2026-004757, is beschikbaar via de gemeente Breda.