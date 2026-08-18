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Vergunning verleend voor steiger op Keizersgracht in Eindhoven

Vandaag om 09:57

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger met onderdoorloop op de Keizersgracht. Het besluit betreft de adressen Keizersgracht 20A en 22.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor het gebruik van openbare ruimte en heeft betrekking op het plaatsen van een steiger met een onderdoorloop. Het besluit is verzonden op 14 augustus 2026.

De steiger komt te staan op twee locaties aan de Keizersgracht: nummer 20A en nummer 22 in Eindhoven. Het zaaknummer van de vergunning is EHV-ZP2026-001015. Het gebruik van openbare ruimte, zoals voor containers of steigers, vereist altijd een officiële goedkeuring.

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