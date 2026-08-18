Container geplaatst aan Strijpsestraat in Eindhoven

In Eindhoven is een vergunning verleend voor het plaatsen van een open container aan de Strijpsestraat 53. Het besluit is op 14 augustus 2026 verzonden door de gemeente.

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De vergunning betreft het gebruik van openbare ruimte voor een open container. Dit valt onder de zogenaamde flitsvergunning voor tijdelijke objecten zoals containers en steigers.

Het adres waar de container geplaatst mag worden, is Strijpsestraat 53 in Eindhoven. Het besluit is inmiddels genomen en de vergunning is verleend.