Vergunning voor kappen en herplanten boom in Eindhoven ingetrokken

De vergunning voor het kappen en herplanten van een boom aan de Fleminglaan in Eindhoven is ingetrokken. Het besluit is op 14 augustus 2026 verzonden.

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Het gaat om een aanvraag bij de gemeente Eindhoven om een boom te kappen en te vervangen op het adres Fleminglaan 18. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek afgewezen, waardoor de vergunning niet wordt verleend.

De digitale versie van het besluit is vanaf twee dagen na de verzenddatum in te zien op het stadhuis van Eindhoven en via de website van de gemeente.