Draagmuur tussen keuken en woonkamer mag worden verwijderd

In Eindhoven is toestemming gegeven om een draagmuur tussen een keuken en woonkamer te verwijderen. Het besluit is op maandag 14 augustus 2026 verzonden.

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Het gaat om een bouwtechnische vergunning voor Weegschaalstraat 24 in Eindhoven. De draagmuur mag worden weggehaald, wat invloed kan hebben op de constructieve veiligheid van het gebouw.

Het besluit ligt vanaf woensdag 16 augustus 2026 digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven en fysiek op het Stadhuisplein 1. Bezwaar maken is mogelijk, maar het besluit blijft geldig zolang er geen andere voorzieningen worden getroffen.