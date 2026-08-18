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Horecabedrijf Karam Al Shaam vraagt vergunning aan in Eindhoven

Vandaag om 09:57

Horecabedrijf Karam Al Shaam in Eindhoven heeft een exploitatievergunning aangevraagd. De aanvraag werd op 14 augustus ontvangen door de gemeente.

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Het horecabedrijf Karam Al Shaam, gevestigd aan de Kruisstraat 88 in Eindhoven, heeft een exploitatievergunning aangevraagd bij de gemeente. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007863.

De vergunning betreft het exploiteren van het horecabedrijf en is op 14 augustus 2026 ontvangen door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Voor deze aanvraag kan op dit moment geen bezwaar worden ingediend, en de documenten liggen niet ter inzage.

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