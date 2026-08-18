Wijziging beheerders bij Massagewereld Eindhoven goedgekeurd

De vergunning voor de nieuwe beheerders van het prostitutiebedrijf Massagewereld aan de Leenderweg in Eindhoven is verleend. Het besluit is op 14 augustus 2026 verzonden.

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De gemeente Eindhoven heeft de aanvraag voor een wijziging van de beheerders bij het prostitutiebedrijf Massagewereld aan de Leenderweg goedgekeurd. Dit besluit, met zaaknummer EHV-ZP2026-006841, betreft een aanpassing in de exploitatievergunning volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van 14 augustus schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet gericht worden aan de burgemeester van Eindhoven, afdeling Juridische Zaken.