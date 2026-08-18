Maatwerkvoorschriften voor afvalwater in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor het lozen van afvalwater bij een voedingsmiddelenbedrijf aan de Docterskampstraat.

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Het besluit betreft het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het bereiden van voedingsmiddelen. Dit gebeurt zonder gebruik van een vetafscheider en slibvangput. De locatie waar dit plaatsvindt is aan de Docterskampstraat 7 in Den Bosch.

Het besluit is op 14 augustus 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch. Dit is vastgelegd onder zaaknummer Z/509816.