Uitbreiding Dorpshuis De Es in Esch aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van Dorpshuis De Es aan de Dorpsstraat 5c in Esch. Het gaat om bouwactiviteiten die buiten het huidige omgevingsplan vallen.

Gevonden voor jou

Op 13 augustus is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om Dorpshuis De Es aan de Dorpsstraat 5c in Esch uit te breiden. De aanvraag betreft zowel bouwactiviteiten als een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit. Dit laatste betekent dat de plannen niet binnen het huidige omgevingsplan passen.

De stukken met betrekking tot deze aanvraag zijn in te zien via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. In deze fase is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken of een reactie in te dienen. Dat kan pas zodra de vergunning officieel is verleend.