Bodemverontreiniging wordt aangepakt in Eersel

Bij Heibloem 13 in Eersel gaat Silt Milieu B.V. bodemverontreiniging saneren. Dit betreft koper, zink en asbest.

Gevonden voor jou

Het gaat om een plek waar de grond is vervuild met koper en zink, en om twee zones waarin asbest is aangetroffen. De melding, die op 23 juli 2026 is ingediend, valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat het om een kennisgeving gaat en er geen bezwaar kan worden ingediend.