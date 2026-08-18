Vergunningsaanvraag voor Oktoberfest Kruisland

Er is een vergunningsaanvraag gedaan voor het Oktoberfest Kruisland op 17 oktober aan de Stoofweg 16 in Kruisland.

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De burgemeester van Steenbergen heeft op 4 augustus een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor het Oktoberfest Kruisland. Het evenement staat gepland voor 17 oktober 2026 aan de Stoofweg 16 in Kruisland. De aanvraag heeft registratienummer ZK26003336.

Er is nog geen besluit genomen over de vergunning. Zodra de burgemeester hierop heeft beslist, wordt dit bekendgemaakt.