Meierijstad ontvangt aanvraag voor bomenkap bij nieuwbouw stationsgebied

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van bomen bij de nieuwbouw van het stationsgebied. Het gaat om meerdere locaties, waaronder de Spoorlaan en Zilverlindestraat.

Gevonden voor jou

Op 14 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag geregistreerd voor een omgevingsvergunning. Het verzoek betreft het kappen van bomen op diverse locaties in het stationsgebied, zoals Spoorlaan 27 en 29, en tijdelijke adressen aan de Zilverlindestraat. In totaal gaat het om 28 appartementen.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaardprocedure. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als aanvullende informatie nodig is, kan deze termijn worden opgeschort.