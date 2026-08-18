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Hobbyruimte gepland aan Peperveld in Veghel

Vandaag om 10:16

In Veghel is een aanvraag gedaan voor het aanbouwen van een hobbyruimte aan Peperveld 12. De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag op 14 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor een hobbyruimte op het adres Peperveld 12 in Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3911.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd, bijvoorbeeld als meer informatie nodig is. Na beoordeling volgt een besluit.

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