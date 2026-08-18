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Gemeente Meierijstad behandelt aanvraag legalisatie bijgebouwen in Veghel
Vandaag om 10:16
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om bestaande bijgebouwen aan de Bolstweg 10C in Veghel te legaliseren.
Op 14 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag geregistreerd voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het legaliseren van bestaande bijgebouwen op het adres Bolstweg 10C, 5464TC Veghel. De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3913.
De gemeente beoordeelt de aanvraag doorgaans binnen acht weken, met een mogelijke verlenging van zes weken. Mocht de aanvrager extra informatie moeten aanleveren, kan deze termijn worden opgeschort.
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