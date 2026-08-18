Nieuwe verlichting langs fietspaden in Altena

De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van verlichting langs fietsverbindingswegen in het buitengebied. Dit moet de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel verbeteren, vooral voor fietsers. De verlichting komt op routes die veel door scholieren worden gebruikt. Ook worden slimme en natuurvriendelijke lampen ingezet.

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De gemeente Altena wil het buitengebied veiliger maken voor fietsers door nieuwe verlichting te plaatsen langs belangrijke fietsverbindingswegen. Dit project is gestart na positieve ervaringen met eerdere verlichting, die in 2019 werd aangebracht na een enquête van de jongerenraad. Dankzij de nieuwe verlichting moeten fietsers zich prettiger en veiliger voelen, vooral in het donker.

Voor de locaties van de verlichting is gekeken naar de fietsroutes van scholieren. Veelgebruikte wegen, zoals de Hoge Maasdijk in Andel, de N283 bij Dussen en Hank, en de Hoofdgraaf/Buitenhof in Andel, worden voorzien van lampen. Ook de Merwededijk en Woudrichemsedijk tussen Sleeuwijk en Woudrichem staan op de planning.

Meer wegen verlicht

Naast de routes van scholieren komt er verlichting op andere verbindingswegen tussen dorpen en voorzieningen. Enkele voorbeelden zijn de Uitwijksestraat/Rijswijksesteeg in Uitwijk/Rijswijk, de Oude Weidesteeg in Babyloniënbroek, de Biesheuvelweg in Wijk en Aalburg en de Broeksestraat in Babyloniënbroek.

Op verschillende locaties wordt slimme verlichting gebruikt. Deze lampen gaan alleen aan bij beweging en dimmen ’s avonds en ’s nachts om verstoring voor de natuur te beperken. Daarnaast wordt vleermuisvriendelijke verlichting toegepast, waarbij het licht ’s nachts warmer is.

Plaatsing gestart

De plaatsing van de verlichting is deze week van start gegaan. Op wegen waar nog geen kabels liggen, kan het langer duren voordat de lampen werken. De gemeente heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij netbeheerder Enexis.