Studenten TU/e starten drassige tweede introdag

Studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven trotseren regen en drassige omstandigheden tijdens de tweede dag van hun introductieweek. De activiteiten op het Koeveld en de campus gaan ondanks het slechte weer gewoon door.

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De nacht op de camping bij Aurora heeft door de regen voor ongemakken gezorgd. Tenten lekken en picknicktafels staan in de regen, wat voor een drassige start zorgt. Toch maken de studenten er het beste van door zich klaar te maken voor een nieuwe dag vol activiteiten.

Sportieve start

De ochtend begint energiek op het Koeveld met een gezamenlijke warming-up en ochtendgymnastiek. Leden van het Studenten Sport Centrum zorgen ervoor dat iedereen in beweging komt. Stretch- en dansoefeningen maken zelfs de meest slaperige deelnemers wakker. Binnen korte tijd is iedereen klaar voor de tweede dag van de introductieweek.

Technische uitdaging

Een van de programmaonderdelen is Campus Quest: Testing. Studenten van Biomedische Technologie bouwen en testen zelfgemaakte brancards met beperkte materialen zoals pvc-buizen, tie-wraps en ducttape. Om het extra uitdagend te maken, krijgen sommige groepen handicaps zoals geblinddoekt werken of niet mogen praten.

De opdracht sluit aan bij de technische medische studie en heeft een ludieke achtergrond. Het idee komt van een commissielid dat zelf ooit een ongeluk had en met een brancard werd vervoerd. Zo kreeg deze persoonlijke ervaring een creatieve invulling als onderdeel van de introductieweek.

Ondanks de regen en uitdagingen lijken de studenten van de TU/e goed op weg om een succesvolle introductieweek te beleven.